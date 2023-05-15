Щенка с третьего этажа выбросил павлодарец

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При мониторинге соцсетей выявлена публикация, в которой павлодарцы жаловались на соседа, выбросившего из окна щенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Данное обращение отработано полицейскими города.

"Установлено, что 12 мая во дворе дома по улице Торайгырова 54-летний горожанин выкинул щенка из окна третьего этажа. Мужчина помещён в Центр временной адаптации и детоксикации, так как находился в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.

По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК.