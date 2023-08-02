Сброс чёрной воды в Каспий объяснили экологи

Фото: lada.kz

На видео со сбросом чёрной жидкости в Каспий отреагировали в департаменте экологии Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из трубы под сильным напором в Каспийское море выливается жидкость чёрного цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ecounion Kazakhstan (@ecounion.kz)

В департаменте экологии региона рассказали, что после появления видео специалисты выехали на территорию "Тепло-электро- централь-1", принадлежащего ТОО "МАЭК". Они отобрали пробы атмосферного воздуха и воды из водозаборного канала.

Как следует из объяснений представителей ТОО "МАЭК", водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО "Опреснительный завод "Каспий".

"Но на сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО "Опреснительный завод "Каспий", ТОО "МАЭК" проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1. Дноуглубительные работы проводятся с помощью земснаряда механическим путём, а перекачиваемая вода из канала является той самой морской водой без каких-либо посторонних примесей", - сообщили в ведомстве.

По словам представителей ТОО "МАЭК", проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря, - так заявили в департаменте экологии.