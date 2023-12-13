Сбой в сети "Киевстар": крупнейший оператор связи Украины прекратил работу

Крупнейший оператор мобильной связи Украины пострадал во вторник от, по всей видимости, крупнейшей кибератаки, в результате которой были отключены мобильные и интернет-услуги миллионов людей, а также система оповещения о воздушных налетах в некоторых частях Украины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Утром 12 декабря в работе крупнейшего мобильного оператора Украины, имеющего 24 млн абонентов, произошел масштабный сбой.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро ​​сети. Об этом рассказали источники в компании.

Генеральный директор компании Александр Комаров заявил, что атака стала "результатом" войны с Россией, хотя он не уточнил, какой российский орган, по его мнению, несет ответственность, и что ИТ-инфраструктура компании была "частично разрушена".

"Война также происходит в киберпространстве. К сожалению, в результате этой войны мы пострадали", - заявил он в эфире национального телевидения.

В спецслужбе СБУ Украины сообщили Reuters, что одной из расследуемых ею возможностей является кибератака, осуществленная российскими службами безопасности.

Комаров отметил, что неясно, когда "Киевстар" сможет восстановить связь.

"(Атака) существенно повредила (нашу) инфраструктуру, доступ ограничен, мы не смогли противостоять ей на виртуальном уровне, поэтому отключили "Киевстар" физически, чтобы ограничить доступ противника", - сказал Комаров.

Российская хактивистская группа Killnet опубликовала в Telegram заявление, взяв на себя ответственность за атаку. Они не предоставили доказательств своего утверждения.

Источник, близкий к "Киевстару", сообщил, что украинские военные отключение не затронуло.

МИД России не ответил на просьбу о комментариях.

"Выкупа нет. Это сплошные разрушения. Так что это не финансово мотивированная атака", - сказал источник.

Украинские чиновники заявили, что в результате кибератаки пострадали системы оповещения о воздушной тревоге в более чем 75 населенных пунктах Киевской области, окружающей столицу.

"В тех населенных пунктах, где есть проблемы с работой систем, будут работать бригады патрульной полиции и ГСЧС, - написал в Facebook губернатор Киевской области Руслан Кравченко. - Они объявят о воздушной опасности через громкоговорители".

Комаров сообщил, что две базы данных, содержащие данные клиентов, были повреждены и в настоящее время заблокированы.

"Самое главное, что персональные данные пользователей не были скомпрометированы", - говорится в заявлении "Киевстара", обещая выплатить клиентам компенсацию.

Кроме того, соучредитель крупнейшей украинской платежной системы Monobank сообщил в своем сообщении в социальной сети, что его компания в настоящее время подвергается распределенной атаке типа "отказ в обслуживании" (DDoS), но все находится "под контролем". Впоследствии он заявил, что атака была отбита.

Представители ПриватБанка и Ощадбанка, двух крупнейших украинских финансовых учреждений, сообщили изданию Громадское, что часть их банкоматов и карточных терминалов пострадала из-за сбоя в работе "Киевстара".