Сбой произошел в работе WhatsApp и Instagram

Ряд Telegram-каналов ночью 3 апреля сообщил о произошедшем сбое в работе мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram, передает BaigeNews.kz.

"Нам пишут, что WhatsApp и Instagram не работают. Как у вас?", — пишет Telegram-канал Astanovka98.

По данным Downdetector, сбой в WhatsApp затронул пользователей в разных странах.