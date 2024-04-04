  • 4 Апреля, 01:23
  • BAIGENEWS

Сбой произошел в работе WhatsApp и Instagram

Сегодня, 00:06
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 00:06
Сегодня, 00:06
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Фото: Pixabay

Ряд Telegram-каналов ночью 3 апреля сообщил о произошедшем сбое в работе мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram, передает BaigeNews.kz.

"Нам пишут, что WhatsApp и Instagram не работают. Как у вас?",  пишет Telegram-канал Astanovka98.

По данным Downdetector, сбой в WhatsApp затронул пользователей в разных странах.

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