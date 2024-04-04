Сбой произошел в работе WhatsApp и Instagram
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Сегодня, 00:06Сегодня, 00:06
214Фото: Pixabay
Ряд Telegram-каналов ночью 3 апреля сообщил о произошедшем сбое в работе мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram, передает BaigeNews.kz.
"Нам пишут, что WhatsApp и Instagram не работают. Как у вас?", — пишет Telegram-канал Astanovka98.
По данным Downdetector, сбой в WhatsApp затронул пользователей в разных странах.
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