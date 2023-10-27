Сборник "Триста казахских сказок" издали в Москве

В России издан и презентован двухтомник "Триста казахских сказок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство РК в РФ.

В сборник вошли казахские народные сказки, собранные, переведённые на русский язык и вышедшие в различных изданиях ХIX – первой половины ХХ века. Основой послужили тексты из трёхтомника Академии наук Казахской ССР (1958-1964), подготовленного известным фольклористом Виктором Сидельниковым.

Соинициатор издания, генеральный директор межгосударственной корпорации развития Иван Поляков поделился, как родилась идея книги.

"В молодости казахский фольклор произвёл на меня сильное впечатление. По прошествии многих лет мне захотелось познакомить своих детей с народным творчеством Казахстана. Однако нигде подходящей литературы я не нашёл. В связи с чем и возникла мысль провести работу по переизданию казахских сказок", – рассказал Иван Поляков на презентации книги.

Он добавил, что книга будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами Казахстана и России.

Директор и главный редактор издательства "Весь Мир" Олег Зимарин напомнил, что познакомился с казахскими сказками во время одной из поездок в Казахстан.

"Сказки – отражение национальной идентичности, характера, психологии, человеческой мудрости. В обычной жизни мы даже до конца не понимаем, насколько глубоко пропитаны национальным фольклором", – поделился он.

Проект был реализован по инициативе и при поддержке экс-посла Казахстана в России Ермека Кошербаева. Иллюстрации в книге выполнили молодые художницы Айгерим Валиханова и Ксения Буркова.