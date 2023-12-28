Сборник казахских сказок на сербском языке презентовали в Белграде
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
88Фото: МИД РК
Посольством Казахстана в Сербии был издан сборник казахских сказок на сербском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В канун Нового года в Детской библиотеке Белграда прошла презентация сборника сказок. В него вошли легенды о ласточке, о споре животных, мифические истории о старце Канбаке, о проделках Алдара косе, а также другие приключения известных персонажей казахских сказок.
В ближайшее время сотни экземпляров сборника казахских сказок будут переданы в библиотеки и школы Сербии.
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