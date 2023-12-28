Сборник казахских сказок на сербском языке презентовали в Белграде

Посольством Казахстана в Сербии был издан сборник казахских сказок на сербском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

В канун Нового года в Детской библиотеке Белграда прошла презентация сборника сказок. В него вошли легенды о ласточке, о споре животных, мифические истории о старце Канбаке, о проделках Алдара косе, а также другие приключения известных персонажей казахских сказок.

В ближайшее время сотни экземпляров сборника казахских сказок будут переданы в библиотеки и школы Сербии.