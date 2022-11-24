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  • Сборная Швейцарии обыграла Камерун на чемпионате мира по футболу
Getty Images Сегодня, 18:17
176
Сегодня, 18:17
176
Фото: Getty Images

Сборная Швейцарии обыграла Камерун на чемпионате мира по футболу

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Швейцарии обыграла Камерун с минимальным счётом – 1:0, передаёт BaigeNews.kz.

Единственный гол забил Брель Эмболо на 48-й минуте матча. Ему ассистировал Джердан Шакири.

Таким образом, сборная Швейцарии возглавляет таблицу группы G ЧМ-2022 с тремя очками. Камерун на последней строчке.

В следующей игре Камерун встретится с Сербией, а Швейцария с Бразилией. Оба матча пройдут 28 ноября.

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#спорт #футбол #Катар #чемпионат мира
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 18:17
176
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