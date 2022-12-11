Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Фото: championat.com

10 декабря, на стадионе "Эль-Тумама" проходил матч четвертьфинала чемпионата мира. Играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Чемпионат.

На 42-й минуте счёт открыл Эн-Несири: Юссеф головой замкнул передачу с фланга, которую исполнил Яхья Аттийят-аллах. На 52-й минуте на поле появился нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, однако забить в матче больше никто не смог. Однако на 90+3-й минуте марокканцы остались в меньшинстве после удаления Валида Хеддиры.

Сборная Марокко сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины. Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".