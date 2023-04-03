Сборная Казахстана по тяжелой атлетике стала первой на чемпионате мира

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В Албании завершился юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба ФТА. Казахстан на турнире представляли 11 спортсменов - пять юношей и шесть девушек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vesti.kz.

В общекомандном зачете по набранным очкам мужская сборная Казахстана стала третьей среди 45 стран участниц, женская команда заняла пятое место.

В медальном зачете лидером стала мужская сборная Казахстана (семь золотых медалей, две серебряные и одна бронзовая), женская замкнула десятку лучших (три серебряных и одна бронзовая медали).

В категории до 73 килограммов среди юношей не было равных Саулебекову Ерасылу. В сумме двоеборья он поднял 305 (137+168) килограммов - золото в рывке, толчке и в сумме.

Таисия Алексеева стала второй в категории до 64 килограммов среди девушек. 201 (89+112) килограммов ее результат - серебро в рывке, толчке и в сумме.

Еще три медали в копилкусборной принес воспитанник кызылординской школы тяжелой атлетики – Сабыр Нурдос. В категории до 89 килограммов атлет уверенно реализовал три попытки в рывке и выиграл золотую медаль в этом упражнении. В толчке и в сумме двоеборья Нурдос стал вторым.

В заключительный день соревнований Никита Абдрахманов сделал подарок всем казахстанским болельщикам! Он уверенно одержал победу в категории до 102 килограммов - 369 (164+205) килограммов - золото в рывке, толчке и в сумме.

Отличились также Арапбай Нурасыл (до 67 кг) и Дарья Балабаюк (до 55 кг), они стали бронзовыми призерами чемпионата в рывке.