Сборная Казахстана по сурдо дзюдо выиграла чемпионат мира
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В Туркестане завершился чемпионат мира по сурдо дзюдо. В последний день соревнований спортсмены определили между собой сильнейших в ката и командном зачёте, передаёт BaigeNews.kz.
Мужская сборная Казахстана стала чемпионкой мира в командном зачёте. В финале атлеты одолели украинских спортсменов со счётом 2:1. Бронзовая медаль досталась сборной Южной Кореи.
В женском командном первенстве сильнейшими оказались украинские дзюдоистки. На втором месте расположилась сборная Южной Кореи и на третьем месте - сборная Казахстана.
Еркин Султанбаев и Игорь Корман, защищавшие честь страны в категории сурдо-ката стали чемпионами мира.
Казахстан впервые принял чемпионат мира по сурдо дзюдо. Наша сборная Казахстана завоевала три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали в личном зачёте:
Золото: Алтынбек Какитаев (66 кг), Шадияр Қуандық (73 кг), Тоқтарбек Айдарбек (-100 кг).
Серебро: Дина Иржанова (57 кг), Ерсин Болатов (60 кг), Нурмухаммед Алдибек (66 кг), Айдос Тугельбаев (90 кг), Анна Краморова (-78 кг), Екатерина Чебышева (+78 кг).
Бронза: Фериде Караоглы (52 кг), Анастасия Тимошенко (-70 кг), Еркебулан Канафин (-81 кг), Сабыржан Хапизов (+100 кг).
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