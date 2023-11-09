Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала олимпийскую лицензию

В Бангкоке завершился чемпионат Азии по стрельбе из лука. Мужская сборная Казахстана по классической стрельбе стала серебряным призёром соревнований и завоевала лицензию на Олимпиаду в Париж-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

В составе команды выступили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко.

"Золото" досталось Южной Корее, "бронза" - Индонезии.

Национальная команда на пути к финалу обыграла сборные Японии, Индии и Китайского Тайбея.

Казахстан стал первой страной, выигравшей квоту после обновления системы отбора на Олимпийские игры в прошлом году.

"Только на днях я встречался с представителями федерации по стрельбе из лука. Несмотря на неудачные выступления на Азиатских играх, национальная сборная при первой же возможности завоевала олимпийскую лицензию. Сразу после крупного турнира команда в кратчайшие сроки сумела провести работу над ошибками и выполнить свою главную задачу на ближайшее время. Теперь спортсменам предстоит подготовка к самим Олимпийским играм", - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

В стрельбе из блочного лука (Compound bow) чемпионом Азии стал Андрей Тютюн. На остальные две ступени пьедестала поднялись Джун Хо Ким

(Южная Корея) и Абхишек Верма (Индия).

В этом же упражнении мужская сборная Казахстана заняла второе место после Южной Кореи. Тройку лидеров замкнула Индия. Однако эта дисциплина не входит в олимпийскую программу.

Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат Азии с тремя медалями.