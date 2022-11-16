Сборная Казахстана по пляжному волейболу вышла в плей-офф чемпионата Азии

Фото: volley.kz

Казахстанские спортсмены пробились в плей-офф чемпионата Азии по пляжному волейболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию.

В иранском городе Бендер-Аббас проходит чемпионат Азии по пляжному волейболу. 29 сборных из 11 стран определяют сильнейших на континенте.

Хозяин соревнований Иран выставил четыре команды, Казахстан, Австралия, Китай, Таиланд, Япония и Катар – по три, Оман, Индонезия, Гонконг с двумя парами и только Индия рассчитывает на одну сборную.

В группе D лидируют пара Дмитрий Яковлев и Сергей Богату (Казахстан 1). Сегодня они уверенно обыграли команду из Гонконга со счётом: 21:14, 21:15.

Накануне, этот же дуэт волейболистов опередил в счёте соперников из Австралии (2) – 1:2 (21:17, 21:23, 10:15). В дебютной игре Яковлев/Богату победили Оман (15:21, 15:21). Так первая сборная страны вышла в плей-офф с первым местом в своей группе.

Нурдос Алдаш и Кирил Гурин (Казахстан 2) в группе F уступили Китаю и Таиланду со счётом 2:0. Теперь они сыграют с иранскими пляжниками из четвёртой сборной.

А Владислав Пустинников и Артем Петросянц из третьей сборной Казахстана в первом матче уступили австралийцам (2:0), но затем обыграли команду-лидера Японии (1:2).

Признанным лидером чемпионата Азии является сборная Австралии. Они пять раз побеждали в первенстве.