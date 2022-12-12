Сборная Казахстана по пара-хоккею впервые прошла в Высшую лигу

Фото: Федерация пара-хоккея

Сборная Казахстана по пара-хоккею заняла второе место на чемпионате мира, одержав три победы в четырёх матчах, и получила путёвку в Высшую лигу, передаёт BaigeNews.kz.

Третьего декабря казахстанские параспортсмены отправились на Чемпионат мира C-pool по парахоккею (следж-хоккей) в Бангкок, Таиланд. Команда является единственной в этом виде спорта в Казахстане.

В первых трёх матчах казахстанцы выиграли соперников из Тайланда со счётом 7:0, Франции - 10:0 и Австрии - 9:2. В последнем матче чемпионата команда проиграла сборной Великобратинии со счётом 0:6.

"Чемпионат мира по пара-хоккею прошёл на хорошем уровне. Команды были сильные, практикующие более 5-10 лет. Мы выложились на все 100%. Великобритания была сильной. Международная организация пара-хоккея решила дать нам путёвку в Высшую лигу, и это уже победа. То есть, не одна команда проходит в группу Б, а две. Так, Великобритания и Казахстан проходят в Высшую лигу. Мы впервые участвуем в официальных играх на таком уровне. Собравшись вместе, я поблагодарил каждого за такой проделанный путь, сказал, что это бесценно, что мы одна семья, братья и должны поддерживать друг друга. И сообщил, что вместе с серебром проходим в группу Б. Эмоции были нереальные", - рассказал руководитель Федерации пара-хоккея в Казахстане Кайрат Сабиров.

Он отметил, что на чемпионате мира параспортсмены играли на изношенных тренировочных санях, которым уже пять лет, а не профессиональных для таких игр. А с закупкой новых 50 клюшек помог фонд "Қазақстан халқына", также ожидается поставка 16 следж-саней. Всего на эти цели фондом выделено 12,4 миллиона тенге.

Общественное объединение инвалидов "Федерация пара-хоккея" было создано в 2021 году. Инициаторами были люди с ограниченными возможностями, поражением опорно-двигательного аппарата.

"ООИ создано с целью помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию после ампутации ног или каких-либо приобретенных диагнозов. Первая историческая команда Казахстана окончательно сформировалась в 2021 году. Так, с мая 2021 года команда из 18 спортсменов (среди нас есть первая девушка) и двух тренеров окончательно сформировалась. Кроме нашей команды в нашей стране другой нет. Желающие есть, но нет инвентарей, саней, клюшек для пара-хоккея. Нам вратарь, Беимбет ага в своём гараже начал делать сани и клюшки для детей. Мы поняли, что всё в наших руках, и развитие пара-хоккея в стране зависит от нас", - сказал глава Федерации.

Ранее сборная Казахстана участвовала на международном турнире по пара хоккею "Кубок континента КХЛ" в Сочи, где заняла четвёртое место. На международном турнире "Кубок Сибири" в Омске команда получила серебро, а на зимних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт " - бронзу.

"Парахоккей - паралимпийский вид спорта, и большие перспективы мы видим в нём в Казахстане. Наши парни заряжены и готовы к новым победам. За это время у нас появились свои фанаты и единомышленники, которые хотели бы заниматься пара-хоккеем. Мы благодарны, что фонд "Қазақстан халқына" откликнулся на наше обращение и поддержал спортсменов с инвалидностью. Вы не представляете, какая это мощная мотивация и стимул для нас! Мы не подведём", – отметил Кайрат Сабиров.

В фонде "Қазақстан халқына" отмечают, что спорт является одним из эффективных инструментов в социализации людей с инвалидностью. Фонд ведёт программу "Тұсау кесер", где для особенных детей созданы пять физкультурно-оздоровительных кружков по стране. Также реализуется благотворительная программа по изготовлению спортивно-беговых протезов для пара-атлетов страны.