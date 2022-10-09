Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в квалификации на чемпионат мира-2024

Фото: kff.kz

Национальная сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2024 года обыграла команду Словении, передаёт BaigeNews.kz.

Матч состоялся в Астане. Счёт на шестой минуте открыл Альберт Акбаликов после розыгрыша углового. Во втором тайме Дуглас увеличил преимущество и поставил точку в матче - 2:0.

Судила матч бригада арбитров из Турции.