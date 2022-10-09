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  • Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в квалификации на чемпионат мира-2024
kff.kz Вчера, 00:18
663
Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в квалификации на чемпионат мира-2024

Национальная сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2024 года обыграла команду Словении, передаёт BaigeNews.kz.

Матч состоялся в Астане. Счёт на шестой минуте открыл Альберт Акбаликов после розыгрыша углового. Во втором тайме Дуглас увеличил преимущество и поставил точку в матче - 2:0.

Судила матч бригада арбитров из Турции.

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#спорт #футбол #сборная Казахстана #чемпионат мира
Журналист
Вчера, 00:18
663
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