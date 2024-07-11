Сборная Англии вырвала у Испании путёвку в финал Евро-2024
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Сборные Нидерландов и Англии провели полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу в Дортмунде, передаёт BaigeNews.kz.
Счёт в игре уже на седьмой минуте встречи открыл полузащитник нидерландцев Хави Симонс.
На 18-й минуте англичанам с пенальти удалось сравнять очки на табло. Мяч забил форвард Гарри Кейн.
На перерыв команды ушли при ничьей. Весь второй отрезок встречи сборные боролись за мяч, тренеры производили замены игроков, но результата это не принесло. Лишь на последней минуте основного времени удача улыбнулась англичанам, гол в ворота соперников забил нападающий Олли Уоткинс - 1:2.
Добавленное время на результате не отразилось.
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Финальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится 14 июля на арене "Олимпиаштадион" в Берлине.
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