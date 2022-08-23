Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Сбор денег для попавшего в ДТП пенсионера остановлен в Павлодаре
Сбор денег для попавшего в ДТП пенсионера остановлен в Павлодаре Вчера, 22:59
630

Сбор денег для попавшего в ДТП пенсионера остановлен в Павлодаре

Павлодарцы за день собрали всю сумму, необходимую попавшему в ДТП на "Запорожце" пенсионеру, передаёт BaigeNews.kz.

Ефим Никитич сердечно поблагодарил тех, кто остался неравнодушен к его беде.

Волонтёры уточнили, что сумма набралась достаточная и для покупки нового автомобиля, и для дальнейшей жизни пенсионера.

Напомним, видео об аварии, в которой столкнулись машин марки "ЗАЗ" и Toyota, объединило павлодарцев. Горожане решили организовать сбор денег для местного пенсионера на ремонт его "Запорожца", изрядно пострадавшего в ДТП. Только за три часа на специальный счёт поступило 1,8 миллиона тенге. А житель Семея решил подарить дедушке машину.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#благотворительность #дтп #Павлодар #Социальные Сети
Вчера, 22:59
630
Журналист

Рекомендуем

Наверх