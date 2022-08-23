Сбор денег для попавшего в ДТП пенсионера остановлен в Павлодаре

Павлодарцы за день собрали всю сумму, необходимую попавшему в ДТП на "Запорожце" пенсионеру, передаёт BaigeNews.kz.

Ефим Никитич сердечно поблагодарил тех, кто остался неравнодушен к его беде.

Волонтёры уточнили, что сумма набралась достаточная и для покупки нового автомобиля, и для дальнейшей жизни пенсионера.

Напомним, видео об аварии, в которой столкнулись машин марки "ЗАЗ" и Toyota, объединило павлодарцев. Горожане решили организовать сбор денег для местного пенсионера на ремонт его "Запорожца", изрядно пострадавшего в ДТП. Только за три часа на специальный счёт поступило 1,8 миллиона тенге. А житель Семея решил подарить дедушке машину.