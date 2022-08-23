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кадр из видео Сегодня, 10:10
1646
Фото: кадр из видео

Павлодарцы собирают деньги на ремонт "запорожца" пенсионеру, растрогавшему соцсети

Видео в соцсетях объединило павлодарцев. Горожане решили организовать сбор денег для местного пенсионера на ремонт его запорожца, изрядно пострадавшего в ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Ti.pavlo

"В городе Павлодар на пересечении улиц Машхур-Жусупа Луначарского произошло столкновение автомашин марки "ЗАЗ" и "Тойота". В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомашины ЗАЗ обратилась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Назначена экспертиза", — сообщили в департаменте полиции Павлодара.

 
 
 
 
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@ti.pavlo)

В паблике появилось видео, на кадрах которого пенсионер стоит на дороге, прислонившись к помятому запорожцу. Как рассказали очевидцы, в машину Ефима Никитича, так зовут пожилого водителя, врезалась Toyota Camry. Кто стал виновником ДТП, тогда не сообщалось, однако, несмотря на исход разбирательства, пользователи решили поддержать пенсионера. И объявили сбор денег "дедушке на ремонт". 

Пользовательница Instagram Берик Динара, которая близко к сердцу восприняла эту историю, объявила сбор на своей странице. И уже через три часа павлодарцы перечислили для пенсионера 1 800 000 тенге. Вечером девушка выложила полный отчёт с выпиской из банка. Сбор она закрыла, как только у Ефима Никитича появилась своя карта. 

"Я приложила видео всех сообщений о поступлении, а также выписку за сегодня, где видны все ваши переводы и видно, что снятий и расходов со счёта на было. Хотелось бы, чтобы все, кто ведёт сбор, вели его так же открыто", — написала девушка на своей странице. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Берик Динара (@happy_life_didii)

Чуть позже Динара сообщила новые подробности дорожно-транспортного происшествия. По её словам, виновником ДТП оказался пенсионер, поэтому часть собранных денег может пойти на возмещение ущерба водителю Тойоты.

А житель Семея и вовсе решил подарить дедушке "запорожец", чтобы не восстанавливать попавший в аварию.

 

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#Социальные Сети #дтп #Toyota
Сегодня, 10:10
1646
Журналист

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