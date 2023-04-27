Сбивший пешехода в Алматы водитель ездил без прав

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Водитель автобуса, сбивший пешехода в Алматы, подделал водительское удостоверение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские выявили подделку документов после того, как 29-летний водитель автобуса в октябре 2022 года, следуя по проспекту Толе би, наехал на женщину, пересекающую проезжую часть в неустановленном месте.

"Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 345 УК РК. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ДТП здоровью пешехода причинён тяжкий вред. В ходе следствия водительское удостоверение водителя вызвало сомнение. Специальная экспертиза установила его подделку. Этот факт стал основания для регистрации ещё одного уголовного дела. Недавно состоялся приговор", – отметил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.

Решением суда Медеуского района №2 гражданин Ж., 1994 года рождения, признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.астью 2 и частью 3 статьи 385 УК РК. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и к 80 часам общественных работ.