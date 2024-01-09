Сбежавшую осуждённую задержали в Семее

Сотрудники учреждения минимальной безопасности №21 ДУИС по области Абай задержали осуждённую, находившуюся в розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26-летняя женщина с ноября 2023 года отбывает наказание за кражу.

В декабре она выехала за пределы колонии для приобретения вещей первой необходимости и не вернулась.