Сбежавшую осуждённую задержали в Семее
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Сотрудники учреждения минимальной безопасности №21 ДУИС по области Абай задержали осуждённую, находившуюся в розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
26-летняя женщина с ноября 2023 года отбывает наказание за кражу.
В декабре она выехала за пределы колонии для приобретения вещей первой необходимости и не вернулась.
"Женщина задержана сотрудниками оперативного отделения учреждения №21 ДУИС по области Абай на трассе Семей – Усть-Каменогорск. Теперь к её основному сроку наказания за кражу - трём годам шести месяцам, будет добавлен срок за уклонение от отбывания наказания - два года, только уже не в колонии минимальной безопасности, а в колонии средней безопасности", – сообщил начальник оперативного отделения Елдар Искаков.
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