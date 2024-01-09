  • 9 Января, 18:18
  • BAIGENEWS

Сбежавшую осуждённую задержали в Семее

Сегодня, 17:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
105
Фото: polisia.kz

Сотрудники учреждения минимальной безопасности №21 ДУИС по области Абай задержали осуждённую, находившуюся в розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26-летняя женщина с ноября 2023 года отбывает наказание за кражу.

В декабре она выехала за пределы колонии для приобретения вещей первой необходимости и не вернулась.

"Женщина задержана сотрудниками оперативного отделения учреждения №21 ДУИС по области Абай на трассе Семей – Усть-Каменогорск. Теперь к её основному сроку наказания за кражу - трём годам шести месяцам, будет добавлен срок за уклонение от отбывания наказания - два года, только уже не в колонии минимальной безопасности, а в колонии средней безопасности", – сообщил начальник оперативного отделения Елдар Искаков.

 

Самое читаемое

Наверх