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  • Сбежавшую из больницы девочку нашли в 200 километрах от Кокшетау
polisia.kz Сегодня, 19:06
287
Сегодня, 19:06
287
Фото: polisia.kz

Сбежавшую из больницы девочку нашли в 200 километрах от Кокшетау

Полицейские нашли пропавшую в Кокшетау 13-летнюю Элеонору Аяшеву. Подросток уехала за 200 километров от областного центра - в Акколь, передаёт BaigeNews.kz.

В пристоличный район несовершеннолетняя добралась на Indriver.

Внимание участковых девочка привлекла тем, что при виде полицейского авто бросилась бежать и спряталась в магазине. 

"По словам девочки, в Акколь она приехала вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой. В декабре 2022 года родители Элеоноры были лишены родительских прав, и она находилась в КГУ "Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Сандыктау", - сообщили в полиции. 

Девочку поместили в аналогичное учреждение города Акколь.

Ранее сообщалось о том, что 13-летняя Элеонора самовоьно покинула стены Многопрофильной областной детской больницы в Кокшетау и пропала.

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#происшествия #Кокшетау #дети #розыск
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:06
287
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