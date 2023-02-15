Сбежавшую из больницы девочку нашли в 200 километрах от Кокшетау

Фото: polisia.kz

Полицейские нашли пропавшую в Кокшетау 13-летнюю Элеонору Аяшеву. Подросток уехала за 200 километров от областного центра - в Акколь, передаёт BaigeNews.kz.

В пристоличный район несовершеннолетняя добралась на Indriver.

Внимание участковых девочка привлекла тем, что при виде полицейского авто бросилась бежать и спряталась в магазине.

"По словам девочки, в Акколь она приехала вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой. В декабре 2022 года родители Элеоноры были лишены родительских прав, и она находилась в КГУ "Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Сандыктау", - сообщили в полиции.

Девочку поместили в аналогичное учреждение города Акколь.

Ранее сообщалось о том, что 13-летняя Элеонора самовоьно покинула стены Многопрофильной областной детской больницы в Кокшетау и пропала.