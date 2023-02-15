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Девочку-подростка разыскивают в Акмолинской области
13-летняя Аяшева Элеонора Рафаиловна находилась в Многопрофильной областной детской больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам медсестры, около 18:50 часов пациентка самовольно покинула стены больницы, и с тех пор её местонахождение неизвестно.
Предположительно, девочка одета в темную куртку с капюшоном. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светлые до плеч.
В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, установлен круг родных и знакомых. К поискам подключились волонтёры.
Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей сообщить в УП города Кокшетау, ул. Сатпаева, 1а, либо по тел: 8-(7162)-25-78-05, 8-707-119-87-19, или на 102.
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