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Сбежавший от мобилизации россиянин подал в суд на акимат ЗКО
Удалось это Игорю Санджиеву не сразу, так как он не мог оплатить государственную пошлину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Председатель ЗКОФ ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" Павел Кочетков говорит, что понадобилось немало усилий, чтобы реализовать Игорю Санджиеву право на судебную защиту.
"Дело не только в Санджиеве, а вообще в людях из этой категории граждан, прибывших из-за рубежа без документов в поисках убежища. Санджиев автоматически лишился права на судебную защиту, так как не мог получить ИИН и заплатить госпошлину. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первое — это внести изменения в налоговой кодекс и освободить от уплаты госпошлины. Второе — внести изменения в закон о национальных идентификационных реестрах и добавить один из видов документов, дающих право оплатить госпошлину", — говорит Павел Кочетков.
Ранее представители управления государственных доходов в суде утверждали, что оплатить госпошлину без ИИН невозможно. Оказалось, что возможно. По словам правозащитника, в налоговом кодексе есть статья, где указано, что банки второго уровня не должны требовать ИИН от иностранцев, которые такой возможностью не располагают. Это касается только части оплаты госпошлин и штрафов.
Разобраться в ситуации помогла прокуратура области и Санджиев смог оплатить госпошлину через почтовое отделение. Свой иск россиянин уже подал и на этот раз ответчиком указал не только управление занятости и социальных программ ЗКО, но и акимат области.
Отметим, что гражданин России Игорь Санджиев был мобилизован в прошлом году, а в марте 2023 года сбежал из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали.
Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев решил подать в суд на ведомство. Он уверен, что управление приняло незаконное решение и попросил суд отменить его и обязать выдать положительное. Однако в специализированном межрайонном административном суде отказались принимать дело в производство, так как Игорь Санджиев не оплатил государственную пошлину. Для того, чтобы Санджиев мог её оплатить, ему должен быть присвоен ИИН, которого у него нет. А чтобы получить ИИН, россиянину необходим паспорт, который остался в воинской части России.
Судья Любовь Корсакова на предварительном слушании обязала Игоря Санджиева оплатить госпошлину и уточнить исковые требования. Однако госпошлину истец не оплатил, исковые требования не уточнил и по этой причине иск вернули обратно. Оплатить госпошлину Санджиеву так и не удалось и суд не стал принимать дело в производство.
Апелляционная коллегия также оставила решение Корсаковой без изменения. Теперь Санджиев обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в ЗКО.
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