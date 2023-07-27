Сбежавший от мобилизации россиянин подал в суд на акимат ЗКО

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Удалось это Игорю Санджиеву не сразу, так как он не мог оплатить государственную пошлину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Председатель ЗКОФ ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" Павел Кочетков говорит, что понадобилось немало усилий, чтобы реализовать Игорю Санджиеву право на судебную защиту.

"Дело не только в Санджиеве, а вообще в людях из этой категории граждан, прибывших из-за рубежа без документов в поисках убежища. Санджиев автоматически лишился права на судебную защиту, так как не мог получить ИИН и заплатить госпошлину. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первое — это внести изменения в налоговой кодекс и освободить от уплаты госпошлины. Второе — внести изменения в закон о национальных идентификационных реестрах и добавить один из видов документов, дающих право оплатить госпошлину", — говорит Павел Кочетков.

Ранее представители управления государственных доходов в суде утверждали, что оплатить госпошлину без ИИН невозможно. Оказалось, что возможно. По словам правозащитника, в налоговом кодексе есть статья, где указано, что банки второго уровня не должны требовать ИИН от иностранцев, которые такой возможностью не располагают. Это касается только части оплаты госпошлин и штрафов.

Разобраться в ситуации помогла прокуратура области и Санджиев смог оплатить госпошлину через почтовое отделение. Свой иск россиянин уже подал и на этот раз ответчиком указал не только управление занятости и социальных программ ЗКО, но и акимат области.

Отметим, что гражданин России Игорь Санджиев был мобилизован в прошлом году, а в марте 2023 года сбежал из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали.

Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев решил подать в суд на ведомство. Он уверен, что управление приняло незаконное решение и попросил суд отменить его и обязать выдать положительное. Однако в специализированном межрайонном административном суде отказались принимать дело в производство, так как Игорь Санджиев не оплатил государственную пошлину. Для того, чтобы Санджиев мог её оплатить, ему должен быть присвоен ИИН, которого у него нет. А чтобы получить ИИН, россиянину необходим паспорт, который остался в воинской части России.

Судья Любовь Корсакова на предварительном слушании обязала Игоря Санджиева оплатить госпошлину и уточнить исковые требования. Однако госпошлину истец не оплатил, исковые требования не уточнил и по этой причине иск вернули обратно. Оплатить госпошлину Санджиеву так и не удалось и суд не стал принимать дело в производство.

Апелляционная коллегия также оставила решение Корсаковой без изменения. Теперь Санджиев обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в ЗКО.