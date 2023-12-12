Сайгак перестал быть исчезающим видом — Международный союз охраны природы

Международный союз охраны природы объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из одной категории — "Находящийся на грани исчезновения" в другую — "Находящийся в состоянии близком к угрожаемому" в международном Красном списке. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве утверждают, что переход сайгака в категорию "Меньшего риска" стал результатом значительного роста численности вида в Казахстане.

По информации Минэкологии, комплекс государственных мер по охране и учётам этого вида позволил добиться значительных успехов в сохранении и восстановлении популяции сайгаков в республике. Если в 2003 году в стране насчитывалось от 21 тысячи особей степных антилоп, в 2023-м их число достигло миллиона 915 тысяч особей.

"По данным учёта весны 2023 года предокотная численность сайгака в Казахстане составила 1 915 000 особей и превысила максимальную численность периода КазССР в 1 200 000 особей", — уточнили в ведомстве.

С 2006 года правительством Казахстана созданы и расширены особо охраняемые природные территории в местах обитания сайгака общей площадью 5 081 485 гектаров. В том числе это создание государственных природных резерватов "Иргиз-Торгай", "Алтын Дала" для охраны бетпакдалинской популяции сайгаков и резервата "Бокейорда" — для уральской.

"Благодаря самоотверженному труду простых инспекторов министерства, природоохранной политике государства и ответственного отношения граждан республики нам удалось добиться столь высоких результатов восстановления численности сайгака.Более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено в нашей стране", — сообщило Минэкологии Казахстана.

С 2006 году между Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Туркменистаном действуют договорённости в рамках меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги. Этот документ принят для исполнения международных обязательств стран как сторон Конвенции по мигрирующим видам диких животных (CMS).