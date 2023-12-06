Сатыбалды Даулеталин вошёл в руководство Всеевропейского регионального совета конфедерации профсоюзов

В Брюсселе прошла пятая Генеральная ассамблея Всеевропейского регионального совета (ВЕРС) Международной конфедерации профсоюзов (МКП), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию профсоюзов РК.

Участники Генеральной ассамблеи заслушали отчёт о деятельности совета, внесли изменения в устав организации и избрали новый руководящий состав Всеевропейского регионального совета МКП.

По итогам голосования делегатов, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин избран вице-президентом Всеевропейского регионального совета МКП, а президентом ВЕРС стал председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Игорь Зубку.

Нынешний руководящий состав избран на ближайшие четыре года.

Кроме того, делегаты Генассамблеи определили дальнейшие шаги по укреплению солидарности профсоюзов по содействию развитию паритетных отношений между социальными партнёрами в деле продвижения принципов социальной справедливости в странах-участницах ВЕРС МКП.

Отмечается, что членство в ВЕРС основано на членстве в Международной конфедерации профсоюзов (МКП). В состав ВЕРС входят 90 национальных профсоюзных центров, входящих в состав МКП, в их числе и Федерация профсоюзов Республики Казахстан.