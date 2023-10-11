Саткалиев заявил о готовности нести персональную ответственность за ход отопительного сезона в Казахстане

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал о готовности ТЭЦ Казахстана к отопительному сезону, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вопрос поднял депутат Ерлан Саиров.



"Наши коллеги недавно посещали ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 города Темиртау и тепловые сети в Караганде. Итоги, мягко говоря, неутешительные. Так, на ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал" выявлен износ тепловых котлов. Срок завершения ремонта котла №4 продлён до конца октября. А строительство нового котла №7 затягивается до конца следующего года. На ТЭЦ Темиртау не пришло оборудование четырёх котлов. Ремонт, соответственно, идёт с отставанием. Есть риск вхождения в отопительный сезон с опозданием. Отопительный сезон ещё не начался, а мы уже видим аварии. Авария на ТЭЦ-3 Караганды создала коллапс энергоузла целого города", - указал мажилисмен.

Он поинтересовался, не будет ли там зимой "второго Экибастуза".

Алмасадам Саткалиев в ответ сообщил, что по подготовке к отопительному сезону проведена большая работа правительством и акиматами на местах.

"Как вы знаете, сегодня озвучены суммы. Порядка 55 миллиардов тенге выделено из республиканского и местных бюджетов. Из них только на объекты теплоэнергетики - 37,1 миллиардатенге. По Карагандинскому энергоузлу, да, действительно, есть определённые проблемы. В частности, вот, по ТЭЦ-2 "Арселор Миттал" Темиртау. То есть мы всегда её относили к проблемным объектам. Уже в работе четыре котла, две турбины. Есть отставание по четвёртому котлу. По факту ожидается 30 ноября завершениеё, - заверил глава Минэнерго.

При этом он указал на то, что отопительный сезон по данной ТЭЦ стартовал 30 сентября, и на сегодня 80% потребителей уже подключены к теплу.