Саранча распространится на площади 1,6 гектара - Минсельхоз

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

В Минсельхозе сообщили, какие области наиболее подвержены нападению саранчи в Казахстане, и как планируют с этим бороться, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 1 584,994 тысячи гектаров, в том числе итальянского пруса – на 1 302,251 тысячи гектаров, азиатской саранчи – 206,793 тысячи гектаров и марокской саранчи – 75,95 тысячи гектаров. Наибольшая площадь распространения стадных саранчовых прогнозируется в Актюбинской (669,015 тыс. га) и Костанайской (422,904 тыс. га) областях", - заявили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК.

Из республиканского бюджета на борьбу с вредителями выделили 3,8 миллиарда тенге. Деньги предназначены на покупку пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению.

Препараты приобретены, их запаса хватит для обработки 1,7 миллиона гектаров территории.

"В регионы доставлен весь необходимый объём пестицидов для проведения защитных мероприятий против стадных саранчовых. Поставщики услуг по химическим обработкам проводят защитные мероприятия 212 единицами специальной опрыскивающей техники, в том числе используют 130 наземных вентиляторных опрыскивателя, 35 аэрозольных газогенераторов, 26 судов сверхлёгкой авиации и 21 самолёт. При необходимости количество техники будет увеличено", - заверили в ведомстве.

Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. В соответствии с Соглашениями о взаимном сотрудничестве осуществляется обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.

Для недопущения миграции саранчовых на сопредельные территории и исключение взаимных претензий в приграничных областях составляются планы совместных мониторинговых работ.