  • 11 Июня, 22:42
  • BAIGENEWS

Сапсерфера спасли на реке Есиль

Сегодня, 20:59
АВТОР
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скриншот Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: скриншот

Спасатели МЧС Казахстана спасли мужчину на реке Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Астане сотрудники оперативно-спасательного отряда пришли на помощь мужчине 2005 года рождения. 

“Молодой человек при катании на sup board, упал в реку. Парня вытащили из воды и помогли на лодке добраться до берега. Состояние удовлетворительное. В медицинской помощи 19-летний парень не нуждался”, - говорится в сообщении.

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