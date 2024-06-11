Сапсерфера спасли на реке Есиль
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
134Фото: скриншот
Спасатели МЧС Казахстана спасли мужчину на реке Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В Астане сотрудники оперативно-спасательного отряда пришли на помощь мужчине 2005 года рождения.
“Молодой человек при катании на sup board, упал в реку. Парня вытащили из воды и помогли на лодке добраться до берега. Состояние удовлетворительное. В медицинской помощи 19-летний парень не нуждался”, - говорится в сообщении.
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