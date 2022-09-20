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Санкции стали "новой нормой", их последствия создали угрозу для миллионов людей - Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на трибуне ООН высказался о растущей в мире геополитической конфронтации, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Акорды.
"Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на порядке и ответственности, сдаёт позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система сдержек и противовесов не сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет. С пугающей скоростью растёт взаимное недоверие между мировыми державами", - отметил Токаев, выступая на Общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов и впервые за два поколения мы столкнулись с опасностью применения ядерного оружия, причем не в качестве крайней меры, подчеркнул глва государства.
"Новые линии раскола создают искусственные барьеры и экономическую изолированность. Экономические и политические санкции стали "новой нормой", разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ. Данные трудности лишь усугубляют текущие вызовы, связанные с растущей инфляцией, потерей рабочих мест и страхом перед спадом в мировой экономике, для развивающихся стран, в частности", - сказал президент РК.
По его словам, эти потрясения в конечном счете всерьёз препятствуют действию срочных мер, реализацию которых страны-члены ООН согласовали для борьбы с изменением климата и поддержки устойчивого развития.
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