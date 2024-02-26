Самый проблемный мост Астаны: насколько он безопасен?

Редакция BaigeNews.kz выяснила, в каком состоянии находятся столичные мосты? Напомним, на прошлой неделе появилось сообщение о том, что в Семее на мосту разошелся деформационный шов. Как часто проводится техническое обследование таких сооружений в Астане? И будут ли в этом году устранять найденные ранее дефекты?