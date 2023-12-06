Самый большой бой в карьере проведёт чемпион мира из Казахстана
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
174Фото: instagram.com/zhankoshturarov
Казахстанский боксёр Жанкош Тураров 10 декабря проведёт бой в Алматы. Поединок станет самым крупным событием в его карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Тураров сразится с японцем Акихиро Кондо и поставит на кон свой титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе. Кроме того, соперники оспорят владение вакантным поясом WBA Gold.
Портал BoxRec.com оценил предстоящий поединок Жанкоша Турарова в три звезды из пяти. На сегодня это наивысшая оценка в карьере представителя Казахстана, до этого он максимум проводил "двухзвездочный" бой.
Рейтинг поединков на BoxRec зависит от ряда факторов: уровень оппозиции и вечера бокса, а также наличие и статус титулов, стоящих на кону.
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