Самые популярные услуги в ЦОНах назвали в Казахстане
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За год казахстанцы получили более 31 миллиона услуг в ЦОНах и спецЦОНах, передаёт BaigeNews.kz.
По данным НАО "Госкорпорации "Правительство для граждан", в 2023 году граждане обратились к операторам ЦОНов и получили через них более 16,6 миллиона госуслуг. Ещё свыше 15 миллионов услуг казахстанцы получили в секторах самообслуживания.
В топ-3 госуслуг вошли: получение ЭЦП, регистрация транспортных средств и выдача удостоверений личности и паспортов. Председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев, подводя итоги года, отметил, что для сотрудников важно не только качество оказания госуслуг, но и развитие сервисов для удобства граждан.
"Мы внедрили ряд инновационных решений, которые сделали госуслуги для казахстанцев ещё доступнее. К примеру, расширился функционал мобильного приложения "ЦОН". Через него в этом году оказано более 300 тысяч услуг. В будущем году госкорпорация продолжит автоматизировать процессы, так как это обеспечивает прозрачность, отсутствие барьеров для граждан и бизнеса, безопасность данных и, в итоге – рост доверия граждан к государству", - сказал он.
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