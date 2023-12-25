Самые популярные услуги в ЦОНах назвали в Казахстане

За год казахстанцы получили более 31 миллиона услуг в ЦОНах и спецЦОНах, передаёт BaigeNews.kz.

По данным НАО "Госкорпорации "Правительство для граждан", в 2023 году граждане обратились к операторам ЦОНов и получили через них более 16,6 миллиона госуслуг. Ещё свыше 15 миллионов услуг казахстанцы получили в секторах самообслуживания.

В топ-3 госуслуг вошли: получение ЭЦП, регистрация транспортных средств и выдача удостоверений личности и паспортов. Председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев, подводя итоги года, отметил, что для сотрудников важно не только качество оказания госуслуг, но и развитие сервисов для удобства граждан.