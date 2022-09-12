Самые популярные госуслуги теперь можно получать через SMS

Фото: egov.kz

В Госкорпорации "Правительство для граждан" реализовали новый сервис для получения результатов по 45 государственным услугам при помощи SMS-сообщений. Как сообщается на сайте НАО, казахстанцам не нужно будет идти в ЦОН во второй раз за готовым результатом, передаёт BaigeNews.kz.

Сервис по госуслугам реализован по линиям социальных выплат, земельных отношений, выдачи разрешительных документов трудовым иммигрантам, дошкольным организациям, а также выдачи актов гражданского состояния.

В перечень вошли и такие популярные услуги, как назначение социальных выплат по рождению ребёнка и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначения пособий по утере кормильца, получение или продление разрешений трудовым иммигрантам и даже присвоение спортивных званий.

"Раньше клиент по этим услугам приходил в ЦОН, подавал заявку на оформление и получал бумажную расписку, когда необходимо прийти за готовым результатом. Затем он приходил снова, чтобы забрать справку или документ. С нашим новым сервисом, второй раз идти в ЦОН не нужно – клиенту просто придёт SMS-сообщение со ссылкой, пройдя по которой можно скачать готовый документ и распечатать его при необходимости. Это экономит время клиентам", — сказал заместитель председателя правления Госкорпорации "Правительство для граждан" Канат Дыбыспаев.

Ознакомиться подробнее со списком госуслуг, доступных по новому сервису можно по ссылке.

Ранее получение соцпособий через отправку одного SMS сделали доступным по двум проактивным услугам - это "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности".