Самые молодые министры и "долгожители": Новое правительство Казахстана в цифрах

Новые назначения в правительстве продолжают обсуждать в Казахстане. Теперь в стране новый премьер (кресло занял Олжас Бектенов) и четверо новых министров – нацэкономики, здравоохранения, финансов и по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, правительство, состоящее из 26 человек, обновилось на 19 процентов, а подавляющее большинство сохранило свои посты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DataHub.

Женщин в новом Кабмине четверо, они занимают 15 процентов постов.

Средний возраст правительства сейчас – 50 лет. Оно немного "помолодело". Для прошлого состава средний возраст равнялся 51 году.

Самый молодой – министр транспорта Марат Карабаев (36 лет), а старше всех – министр экологии Ерлан Нысанбаев (62 года).

Из "старых" министров и заместителей премьера 15 человек непрерывно занимают посты в правительстве с прошлого года, четверо – с 2022-го.

"Долгожителями" на таком фоне можно признать министра цифрового развития Багдата Мусина, который получил кресло в 2020-м, и первого вице-премьера Романа Скляра (в 2019-м он получил должность министра индустрии). Речь только о непрерывном стаже в правительстве, а не всём опыте работы за карьеру.

Двое из нынешних членов правительства родились не в Казахстане: министр промышленности Канат Шарлапаев – в Саратовской области РФ, министр транспорта Марат Карабаев – в Ташкентской области в Узбекистане.