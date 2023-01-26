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  • "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев
ortcom.kz Сегодня, 11:27
524
Сегодня, 11:27
524
Фото: ortcom.kz

"Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев

Количество экспатов в руководстве группы "Самрук-Қазына" уменьшилось, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в четверг, 26 января, сообщил управляющий директор фонда Гибрат Ауганов.

По его словам, в 2022 году 10 иностранных менеджеров в компаниях группы "Самрук-Қазына" сменили казахстанские специалисты. В качестве примера он упомянул Qazaq Air, Air Astana и АО "Пассажирские перевозки". В общем число иностранцев в советах директоров и наблюдательных советах за год снизилось на 40 процентов. Если в 2021 году их количество от общего числа составляло 21 процент, то в 2022 году — только 13 процентов.

По словам Гибрата Ауганова, выдвижение казахстанцев на руководящие должности – это целевая политика фонда, которая реализуется по поручению главы государства. Фонд активно привлекает на руководящие посты членов президентского молодёжного кадрового резерва, трое из которых уже работают управляющими директорами фонда.

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#Самрук-Қазына #иностранцы #директор #руководители
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:27
524
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