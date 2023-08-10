Самовар, которым пользовался Абай, передали в Нацмузей РК
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В фонд Национального музея передали малый тульский самовар, которым пользовался Абай Кунанбаев. Акция прошла в честь празднования Дня Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.
"Созданный в 1893 году экспонат высокой исторической ценности вручён от имени Международного фонда поддержки культуры и искусства имени Абая. Это самовар с постоялого двора мецената Бекбая Баисова в Семее, где пили чай казахские интеллектуалы во главе с Абаем Кунанбайулы", - сообщили в Минкультуры.
Вице-министр культуры и спорта РК Арман Жудебаев отметил вклад Абая в казахскую культуру и духовность, а также подчеркнул, что жизнь и творчество великой личности, ставшей главным казахским поэтом, до сих пор до конца не изучены.
В фонде Нацмузея имеются 42 экспоната, относящихся к Абаю Кунанбаеву. Среди них – флакон, которым поэт пользовался лично, книги, изданные при его жизни, и многое другое.
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