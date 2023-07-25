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Самосуд над вором устроили жители Туркестанской области
На рынке в Туркестанской области сельчане устроили самосуд и жестоко избили мужчину, подозреваемого в краже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах несколько мужчин беспощадно бьют предполагаемого вора. Расправа сопровождается нецензурной бранью. На кадрах видно, что у пострадавшего разбита голова и руки в крови.
Шокирующий инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона. Как выяснилось, потасовка произошла на скотном рынке. По неофициальным данным, мужчина хотел украсть деньги. О какой сумме идёт речь и кого пытался обокрасть пострадавший, правоохранители не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Стражи порядка лишь сообщили, что участники происшествия установлены, их допрашивают.
"Полицейские Туркестанской области проводят расследование по факту потасовки на скотном рынке. По сообщению о драке в Сайрамском районе на место происшествия были направлены ближайшие наряды полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестные избили мужчину, якобы совершившего кражу. Вместе с тем, по факту кражи потерпевшим в полицию заявлений не поступало. В настоящее время в отношении лиц, избивших мужчину, проводятся необходимые мероприятия, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.
Ранее самосуд над карманником пытались совершить кыргызстанские сельчане.
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