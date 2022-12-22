Самостоятельно оформить ДТП по европротоколу казахстанцы смогут с 2024 года

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В правилах дорожного движения Казахстана закрепили так называемый Европротокол. Он позволит автомобилистам самостоятельно оформлять бумаги ДТП и передавать их страховщикам в случае мелких дорожно-транспортных происшествий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ". Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

"Для этого ПДД дополнили понятием упрощённого оформления дорожно-транспортного происшествия. Оформление документов о ДТП без участия сотрудников органов внутренних дел РК в случаях, установленных Законом РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"", - говорится в сообщении.

Самостоятельное оформление ДТП водителями будет возможно в случае, если: