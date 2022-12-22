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  • Самостоятельно оформить ДТП по европротоколу казахстанцы смогут с 2024 года
avtopravil.net Сегодня, 10:51
290
Сегодня, 10:51
290
Фото: avtopravil.net

Самостоятельно оформить ДТП по европротоколу казахстанцы смогут с 2024 года

В правилах дорожного движения Казахстана закрепили так называемый Европротокол. Он позволит автомобилистам самостоятельно оформлять бумаги ДТП и передавать их страховщикам в случае мелких дорожно-транспортных происшествий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ". Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

"Для этого ПДД дополнили понятием упрощённого оформления дорожно-транспортного происшествия. Оформление документов о ДТП без участия сотрудников органов внутренних дел РК в случаях, установленных Законом РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"", - говорится в сообщении.

Самостоятельное оформление ДТП водителями будет возможно в случае, если:

  • нет потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью;
  • ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств ГПО владельцев, которых застрахована;
  • в результате ДТП вред причинен только двум этим транспортным средствам;
  • вина одного из участников не вызывает разногласий;
  • участники согласны с размером страховой выплаты.
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#страхование #авто #дтп #правила дорожного движения #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:51
290
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