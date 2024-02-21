Самолёты начнут летать из Актобе в Казань

Авиакомпания Qazaq Air возобновляет полёты из Актобе в Казань с 1 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):

IQ 507 Актобе 17:00 – Казань 16:40

IQ 508 Казань 17:40 – Актобе 21:20.

Также предусмотрены транзитные маршруты из Астаны и Атырау через Актобе в Казань.

"Запуск регулярных рейсов будет способствовать развитию сферы образования, туристического, культурного и делового сотрудничества между

Казахстаном и Россией", - отметили в пресс-службе авиакомпании.