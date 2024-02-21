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Самолёты начнут летать из Актобе в Казань

Сегодня, 19:24
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baigenews.kz/Анастасия Пучкова Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова

Авиакомпания Qazaq Air возобновляет полёты из Актобе в Казань с 1 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):

IQ 507 Актобе 17:00 – Казань 16:40
IQ 508 Казань 17:40 – Актобе 21:20.

Также предусмотрены транзитные маршруты из Астаны и Атырау через Актобе в Казань.

"Запуск регулярных рейсов будет способствовать развитию сферы образования, туристического, культурного и делового сотрудничества между
Казахстаном и Россией", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

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