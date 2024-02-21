Самолёты начнут летать из Актобе в Казань
Сегодня, 19:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:24Сегодня, 19:24
106Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова
Авиакомпания Qazaq Air возобновляет полёты из Актобе в Казань с 1 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):
IQ 507 Актобе 17:00 – Казань 16:40
IQ 508 Казань 17:40 – Актобе 21:20.
Также предусмотрены транзитные маршруты из Астаны и Атырау через Актобе в Казань.
"Запуск регулярных рейсов будет способствовать развитию сферы образования, туристического, культурного и делового сотрудничества между
Казахстаном и Россией", - отметили в пресс-службе авиакомпании.
Самое читаемое
- Россия внесла адраспан в список запрещенных
- Погода оставила без кормов скот в Павлодарской области
- Компания уклонялась от уплаты более 700 млн тенге налогов в Шымкенте
- Ученики совершали намаз в школе: министр прокомментировал ситуацию
- Три года в колонии проведёт кызылординец за поднятый на улице пакет