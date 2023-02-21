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рixabay Сегодня, 02:13
237
Сегодня, 02:13
237
Фото: рixabay

Самолёт с 400 пассажирами экстренно посадили в Ташкенте

Летевший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Ташкенте на дозаправку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Рейс "Аэрофлота" AFL273 из Бангкока в Москву 20 февраля в 18.57 (16.57 мск) вынужденно произвел посадку в аэропорту Ташкента", - сообщил представитель компании Uzbekistan Airports.
Он уточнил, что экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром в столице Узбекистана для дозаправки.
"Посадка лайнера с 400 пассажирами на борту прошла в штатном режиме. После дозаправки самолет продолжит полет в аэропорт назначения", - добавили в пресс-службе.
 
 
 
 
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#самолет #Узбекистан #Россия
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:13
237
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