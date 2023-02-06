Самолёт Qazaq Air совершил экстренную посадку в Атырау

Самолёт авиакомпании Qazaq Air, выполнявший рейс по маршруту IQ519 "Актобе – Баку", совершил незапланированную посадку в аэропорту Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Воздушное судно с 37 пассажирами на борту приземлилось 5 февраля в 19:21 по времени Астаны. Причиной посадки стала пассажирка, которой понадобилась экстренная медицинская помощь из-за кровотечения.

Экипаж и одна из пассажирок, врач-кардиолог Гульшан Мамедова, оказали первую медицинскую помощь женщине.

После посадки в Атырау из аэропорта пассажирку забрала карета скорой помощи. Женщину госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи.

По информации пассажирки, летевшей вместе с госпитализированной, в данный момент жизни женщины ничего не угрожает.