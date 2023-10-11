Самолёт из Тель-Авива с казахстанцами на борту приземлился в Алматы
Сегодня, 00:21
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Сегодня, 00:21Сегодня, 00:21
118Фото: МИД РК
В Алматы приземлился репатриационный рейс Air Astana с вывезенными из Тель-Авива казахстанцами, передаёт BaigeNews.kz.
Самолёт Air Astana с соотечественниками, пожелавшими улететь домой, вылетел в Казахстан 10 октября 16:45 по времени Астаны. По информации МИД Казахстана, на борту рейса находилось 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранца.
В аэропорту Алматы пассажиров встречали их родные и друзья.
По данным министерства иностранных дел РК, до начала боевых действий в Израиле находилось больше 400 граждан Казахстана. Часть из них уже покинула опасную территорию.
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