Самолёт из Тель-Авива с казахстанцами на борту приземлился в Алматы

В Алматы приземлился репатриационный рейс Air Astana с вывезенными из Тель-Авива казахстанцами, передаёт BaigeNews.kz.

Самолёт Air Astana с соотечественниками, пожелавшими улететь домой, вылетел в Казахстан 10 октября 16:45 по времени Астаны. По информации МИД Казахстана, на борту рейса находилось 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранца.

В аэропорту Алматы пассажиров встречали их родные и друзья.

По данным министерства иностранных дел РК, до начала боевых действий в Израиле находилось больше 400 граждан Казахстана. Часть из них уже покинула опасную территорию.