Самолёт с репатриантами из Тель-Авива благополучно вылетел в Казахстан

Самолёт авиакомпании Air Astana забрал пожелавших улететь из Израиля казахстанцев. Борт направляется в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В 16:45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из Тель-Авива (Израиль) в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина. Ожидается, что сегодня вечером самолёт прибудет в Алматы", - сообщили в МИД РК.

Напомним, рано утром 7 октября ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву. Сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны". Иерусалим объявил, что отключит подачу электричества в Газу.

В этот же день израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе.

В стране началась мобилизация резервистов. Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль.