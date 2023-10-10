Самолёт с репатриантами из Тель-Авива благополучно вылетел в Казахстан
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Самолёт авиакомпании Air Astana забрал пожелавших улететь из Израиля казахстанцев. Борт направляется в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"В 16:45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из Тель-Авива (Израиль) в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина. Ожидается, что сегодня вечером самолёт прибудет в Алматы", - сообщили в МИД РК.
Напомним, рано утром 7 октября ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву. Сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны". Иерусалим объявил, что отключит подачу электричества в Газу.
В этот же день израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе.
В стране началась мобилизация резервистов. Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль.
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