Самолёт из Кутаиси не смог приземлиться в Актау
Вчера, 22:52
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Вчера, 22:52Вчера, 22:52
138Фото: facebook.com/FlyArystan
Авиарейс сообщением №7606 Кутаиси-Актау компании FlyArystan не смог осуществить посадку в казахстанском аэропорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Лайнер должен был приземлиться в Актау в 16:15.
В аэропорту уточнили, что причиной инцидента стал сильный ветер. Поэтому самолёт произвёл вынужденную посадку в Атырау.
Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Актау, рейс из Кутаиси прибудет в Актау 23 мая в 7:20.
Задерживаются ещё два рейса - из Алматы и Атырау.
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