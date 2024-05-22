Самолёт из Кутаиси не смог приземлиться в Актау

Авиарейс сообщением №7606 Кутаиси-Актау компании FlyArystan не смог осуществить посадку в казахстанском аэропорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Лайнер должен был приземлиться в Актау в 16:15.

В аэропорту уточнили, что причиной инцидента стал сильный ветер. Поэтому самолёт произвёл вынужденную посадку в Атырау.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Актау, рейс из Кутаиси прибудет в Актау 23 мая в 7:20.

Задерживаются ещё два рейса - из Алматы и Атырау.