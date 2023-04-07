Летевший из Актау в Шымкент самолёт совершил вынужденную посадку в Алматы

Фото: FlyArystan

Самолёт, совершивший рейс Актау-Шымкент, вынужденно приземлился в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Это был воздушный борт авиакомпании FlyArystan. Инцидент произошёл днём 6 апреля.

"Информируем, что рейс КС7578 Актау - Шымкент, вынуждено приземленный в Алматы, на данный момент готовится к вылету, проблемы с деструктивными пассажирами устранены", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что после приземления в аэропорту Алматы некоторые пассажиры отказались покидать самолёт. С ними провели беседу. Также всем пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки.

В этот день день рейс вылетел из Алматы в Шымкент ночью в 23:02.