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  • Летевший из Актау в Шымкент самолёт совершил вынужденную посадку в Алматы
FlyArystan Сегодня, 13:49
281
Сегодня, 13:49
281
Фото: FlyArystan

Летевший из Актау в Шымкент самолёт совершил вынужденную посадку в Алматы

Самолёт, совершивший рейс Актау-Шымкент, вынужденно приземлился в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Это был воздушный борт авиакомпании FlyArystan. Инцидент произошёл днём 6 апреля.

"Информируем, что рейс КС7578 Актау - Шымкент, вынуждено приземленный в Алматы, на данный момент готовится к вылету, проблемы с деструктивными пассажирами устранены", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что после приземления в аэропорту Алматы некоторые пассажиры отказались покидать самолёт. С ними провели беседу. Также всем пассажирам были предоставлены горячее питание и напитки. 

В этот день день рейс вылетел из Алматы в Шымкент ночью в 23:02.

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Сегодня, 13:49
281
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