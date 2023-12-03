Самолёт делегации по глобальному потеплению примёрз ко взлётной полосе в Мюнхене

Самолёт, который должен был вылететь на климатический саммит в Дубай, не смог покинуть взлётную полосу в аэропорту Мюнхена из-за мощного снегопада, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с примёрзшим к земле самолётом распространяют очевиды в социальных сетях. На кадрах видно, что воздушное судно хвостовой частью сильно накренилось к земле, примерзнув к ней наполовину. При этом на месте рабочие уже пытаются разморозить борт.

Как сообщает Euronews, на юге Германии из-за обильных снегопадов частично прервано железнодорожное и авиационное сообщение. Водителей просят быть осторожными на автодорогах. От непогоды также сильно пострадали Чехия, Австрия и Швейцария.

Сильные снегопады в нескольких странах центральной Европы привели к перебоям в работе общественного транспорта, отменам и задержкам авиарейсов, заторам на автомобильных дорогах.

Южная часть Германии оказалась завалена снегом. Приостановил работу аэропорт Мюнхена: все рейсы отменены как минимум до утра воскресенья.

На официальном сайте Немецких железных дорог размещено объявление о перебоях в движении поездов на юге страны. Частично прервано железнодорожное сообщение с Австрией и Швейцарией.

"Это всегда так с глобальным потеплением, знаете ли. Раньше было очень жарко, а теперь много снега", - говорит местный житель, очищая свой автомобиль от снега.

Обильные осадки осложнили движение на автомобильных и железных дорогах по всей Чехии. В некоторых районах прервано электроснабжение. По официальным данным, около 6 000 домохозяйств остались без электричества.

Синоптики прогнозируют воскресенье сильные снегопады.

В горных районах Австрии и Швейцарии сохраняется высокая опасность схода лавин.