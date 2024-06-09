Легкомоторный самолёт аварийно сел на шоссе
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Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Московской области, передаёт BaigeNews.kz.
Подробности происшествия сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
"8 июня поступило сообщение о совершении легкомоторным самолетом вынужденной посадки на территории Лыткарино в Московской области. Никто не пострадал, проводится осмотр воздушного судна. Следователем устанавливаются обстоятельства вынужденной посадки легкомоторного самолёта. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России по факту вынужденной посадки самолета проводится доследственная проверка", — указывается в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия.Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего.
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