Конфликты самокатчиков и пешеходов в Алматы: закон действует но проблемы остались

В 2023 году в Казахстане был принят беспрецедентный закон, направленный на то, чтобы сделать использование электросамокатов на улицах городов страны безопасным. Однако, спустя год после долгожданных поправок недопонимание между пешеходами и управляющими самокатами на улицах Алматы никуда не исчезло. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в причинах этой ситуации и узнал, как можно улучшить положение дел.

По статистике, на сегодняшний день число кикшеринговых самокатов в Алматы составляло около 17 тысяч единиц. В прошлом году на них совершено более 14 миллионов поездок, что в два раза больше аналогичного показателя 2022 года.

Уже около года любители ездить на самокатах (не важно, своих личных или арендованных) со скоростью 25 км в час должны делать это по велодорожкам. В случае их отсутствия можно быстро (до 25 км в час) ехать на самокате по краю проезжей части, но соблюдая несколько условий: надеть при этом шлем и светоотражающие жилеты, иметь водительские права любой категории. Тем же, кто не хочет получать права, согласно п.168-1 ПДД нужно двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии - по тротуару или пешеходной дорожке, но уже со скоростью не более 6 км в час. Кроме того, в парках, на бульварах и оживленных улицах самокатчики автоматически должны снижать скорость до 10-15 км в час.

Несмотря на это, в соцсетях алматинцев то и дело можно встретить множество историй о том, как кого-то сбил самокатчик, или пешеход возмущается тем, что двухколесный транспорт "залез" на его территорию – тротуар.

По данным Департамента полиции Алматы, с начала года в мегаполисе к административной ответственности привлечено по ст. 620 ч.1 КоАП РК ("Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения") 7559 правонарушителей. Согласно закону, по данной статье назначается штраф в размере 3 МРП или предупреждение.

Правоохранители рассказали, что по долгу службы для профилактики травматизма и пресечения наиболее грубых нарушений со стороны водителей самокатов проводят разъяснения и рейды, наказывая нарушителей правил штрафами. В этом участвуют и специалисты Управления городской мобильности совместно с представителями кикшеринговых компаний. Статистика показывает, что положительный эффект от них уже есть - количество ДТП с участием самокатов в 2023 году снизилось на 35%, с 41 до 27 ДТП.

Но, к сожалению, далеко не все управляющие самокатами делают это по правилам, что порой приводит к печальным последствиям для здоровья.

В Городскую клиническую больницу №7 буквально на днях поступил 18-летний пациент с переломом и вывихом акромиального конца левой ключицы. Выяснилось, что эти травмы он "заработал", передвигаясь на самокате. По словам врачей, наиболее популярные травмы, связанные с ездой без правил на самокатах - переломы разного рода костей, а также голеней и предплечья. В особо тяжелых случаях могут быть и черепно-мозговые травмы.

А как в мире?

Европейские города столкнулись с той же проблемой, что и Алматы, если говорить о массовом увлечении электросамокатами. Но решения приняты разные. В столице летних Олимпийских игр-2024 Париже сейчас очень редко можно встретить человека, передвигающегося на электросамокате. По многочисленным велодорожкам и велополосам, отделенных от проезжей части либо разметкой, либо бордюром, едет множество велосипедистов и мопедистов, а по тротуару идут пешеходы. Как выяснилось, за ликвидацию арендных электросамокатов проголосовали на референдуме сами жители французской столицы. Правда, ездить по велодорожкам Парижа на своем собственном электросамокате никто не запрещает, то все-таки, этот вид транспорта не стал хитом здесь.

В Праге сейчас тоже редко встретишь самокатчиков, но их ощутимее больше, чем в Париже. Столица Чехии, обладая крупной сетью велодорожек, также пережила период, когда бесконтрольная доступность этого вида транспорта приводила ко множеству неудобств. Ситуация была схожа с той, что наблюдается в Алматы – самокаты ездили по тротуарам, в противоположном направлении, а при пересечении автодорог самокатчики не хотели спешиваться. Сейчас проблему частично решили, запретив въезд на самокатах в исторический центр города с установкой специальных запрещающих знаков.

Фото: Архив Альберт Ахметов

А вот в Пекине, несмотря на наличие развитой сети велодорожек, самокатчики и мопедисты чаще всего выбирают пешеходные тротуары для проезда. В столице Китая любителей этого модного вида транспорта очень много, и похоже, что бороться с ним или как-то регулировать движение мопедов и самокатов пока не собираются.

Говоря про опыт мировых мегаполисов, мы видим упоминания про развитую сеть велодорожек, которые начали строить еще в начале 20 века. В Алматы же проектами советского времени велодорожки предусмотрены не были и сейчас мегаполис вынужден быстрыми шагами восполнять этот пробел в условиях уже сформировавшихся общественных пространств и планировок городских улиц. И это одна из причин, по которой самокатчики "внедряются" на территорию пешеходов, угрожая им безопасностью в случае нарушений норм ПДД.

Пока только 92 км улиц Алматы охвачены инфраструктурой для велосипедистов и самокатчиков. Для такого вида транспорта организовано в том числе 67 км велодорожек и 25 км выделенных велополос. На участках некоторых улиц города (Жибек жолы возле Зеленого базара, Утепова, Торайгырова и Кекильбаева) обустроены обособленные велодорожки.

"В ближайшей перспективе при пробивке проспектов Абая и Райымбека, а также улиц Саина и Хмельницкого предусмотрено формирование велодорожных полос общей протяжённостью около 13 км", - отметил руководителя отдела транспортного планирования НИИ "Алматыгенплан" Сергея Ященко.

Фото: архив Альберт Ахметов.

Кроме того, некоторые тротуары в Алматы и других казахстанских городах сделают свободной от самокатов зоной, установив утвержденные в мае 2024 года дорожные знаки, указывающие на запрет передвижения по тротуарам на самокате. В иных случаях, если знака не будет, то на самокате можно будет также ехать по тротуару, но опять-таки, не быстро, не угрожая пешеходам.

Точка невозврата пройдена?

Несмотря на оптимистичные заявления, рост числа самокатов на улицах Алматы во много раз обгоняет темпы развития инфраструктуры для них в мегаполисе. Независимый эксперт в области транспорта и городской мобильности Елена Ерзакович полагает, что причина недопонимания между пешеходами и самокатчиками в самом законе.

"Год назад, когда в Парламент поступил проект поправок по самокатам, собирались экспертные группы, которые с точки зрения специалистов депутатам пытались объяснить, что некоторые поправки, которые касаются, например, скорости передвижения на самокате на тротуарах, не сработают. Например, 6 км/ч на самокате - это абсолютно нереальная цифра. Мы донесли свою позицию о том, что надо всё-таки быть реалистами, предлагать и включать в законодательство только то, что реально контролировать. Среди наших предложений - на местном уровне очень чётко контролировать и регулировать места парковки самокатов, потому что это один из тех факторов, который вызывает раздражение пешеходов. И о необходимости инфраструктуры мы говорили. Но в итоге приняли все в таком первоначально предложенном депутатами стиле. И теперь, спустя год, хотелось бы услышать, как сами депутаты, которые эти поправки предлагали, оценивают свою работу. Потому что мы не видели за это время, чтобы обещания, которые давались прокатными компаниями, выполнены. Например, о том, что они будут ограничивать на уровне программного обеспечения передвижение двух человек на одном самокате. Пока мы видим, что это не работает", - констатирует эксперт.

Елена Ерзакович обращает внимание на то, что любые регулятивные моменты нужно вводить постепенно, шаг за шагом, и внедрять только то, что реально можно осуществить в короткие сроки. Также важна реалистичность контроля заданных параметров.

"По развитию инфраструктуры мы видим рост количества самокатов на улице, но мы не видим улучшения системы регулирования и контролирования, Пока вот всё, о чем мы говорили на обсуждениях, продолжает присутствовать: и дети ездят, и по двое ездят, и со скоростью бешеной именно прокатные самокаты несутся по тротуарам. То есть, меры пока не работают", - отметила Ерзакович.

При этом, как специалист в области транспорта, Елена против запрета на самокаты, ведь в современных городах они должны быть частью транспортной инфраструктуры как транспорт последней мили, давать людям возможность доезжать до остановок общественного транспорта или на короткие расстояния. Важно не запрещать, а правильно организовать систему контроля и регулирования.

Как быть?

Несмотря на то, что опасность при прогулках по тротуару в нынешнее время повышена, пешеходам не нужно смиренно уворачиваться от гонщиков на самокатах.

Юрист Сергей Уткин рекомендует в любом случае, даже если сбивший пешехода самокатчик уехал с места инцидента, вызывать полицию.

"Полицейский составит в отношении самокатчика протокол об административном правонарушении и в дальнейшем его привлекут к административной ответственности. Только после этого потерпевший сможет подать иск на самокатчика, предъявив требование о взыскании материального и морального ущерба. Конечно, важным является обеспечение доказательств - фото, видео, показания свидетелей. Поэтому после случившегося нужно сразу же включить видеозапись на своем телефоне и всё фиксировать, в том числе прохожих, спрашивать их номера телефонов, чтобы в дальнейшем их можно было допросить в качестве свидетелей. Также согласно ст.36 КоАП потерпевший и другие лица вправе задержать самокатчика (в т.ч. с применением физической силы) до прибытия полиции", - сказал Сергей Уткин.

В департаменте полиции также рекомендовали обращаться к ним, если имеется факт нарушения ПДД.

"Пешеход имеет право обратится на пульт 102 или же общественную приемную Оpen Алматы", - сообщили в Департаменте полиции Алматы в ответ на наш запрос.

Елена Ерзакович, в свою очередь, отмечает, что для решения проблемы нужно посмотреть на нее шире.

"Зачастую у нас люди жалостливые: да, ну наехал, в соцсетях мы поругаемся, повозмущаемся, но это не доводится до возмещения ущерба. Хотя представители прокатных компаний говорят о том, что у них есть страховки, мы пока не сильно видим, сколько страховых случаев было реально оформлено и были ли, соответственно, выплаты, насколько они покрывают расходы на лечение пострадавшего. Также я считаю, что сейчас с приходом лета нужно проводить какие-то, ну очень серьёзные программы по осведомлённости родителей о том, что детям нельзя пользоваться электросамокатами, что это серьезное транспортное средство и в случае чего за них отвечать будут родители", - сказала Ерзакович.

В целом среди других проблем – не самая высокая культура поведения на улице некоторых взрослых, пользующихся электросамокатами. И здесь необходимо также продвигать правильные ценности и правила поведения. Еще одна важная деталь, по мнению экспертов – непривлекательность действующей инфраструктуры для самокатчиков.

"По инфраструктуре в Алматы не видим прорывов, к сожалению. Это же нонсенс, что сейчас июнь, у нас до сих пор нет новых боллардов (защитных барьеров) на велополосах, которые, казалось бы, должны привлечь, переманить туда тех же самокатчиков. Сейчас у нас там до сих пор ездят люди на мопедах, по которым вообще поправки еще разрабатываются. Поэтому, на мой взгляд, ситуация оставляет желать лучшего и не исключено, что мы будем видеть, к сожалению, немало случаев столкновения, и серьёзных травм. Поэтому сейчас мы можем уповать только на какой-то родительский контроль и на масс-медийную в том числе программу предупреждения подобных вещей, потому что со стороны, как я говорила, органов контролирующих, не ожидаем каких-то прорывов", - заключила Елена Ерзакович.

Работы по приведению езды на самокатах в городе сделано немало, не меньше предстоит сделать. Этим же занимаются и в других развитых мегаполисах мира и есть надежда, что общими усилиями консенсус в споре самокатчиков и пешеходов будет найден. Как бы там ни было, в случае с самокатами не бывает однозначного решения, нужно со всех сторон заниматься этим вопросом с нацеленностью на результат. Только в этом случае можно сделать так, чтобы пешеходам и самокатчикам было комфортно сосуществовать друг с другом.