"Сами разберутся" - депутат Турлыханов о поведении сыновей, которых обвиняют в избиении женщин
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Депутат Мажилиса Парламента и известный борец Даулет Турлыханов прокомментировал поведение своих сыновей, которых обвиняют в избиении женщин, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором девушка обвиняет сына депутата Акежана в рукоприкладстве. Также ранее сообщалось о том, что старший сын Турлыханова Нурасыл Болат напал на алматинских юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова.
В куларах Мажилиса журналисты попытались взять комментарий у депутата. Но он отвечал на вопросы неохотно и убегал от представителей СМИ.
"Взрослые люди, сами разберутся", - заявил Турлыханов.
Депутат отметил, что сам только услышал о поступке второго сына.
"Я от вас услышал эту новость, мне это неприятно. Я не знал", - сказал он.
"Будете ли проводить беседу с сыновьями?", - спросили журналисты. "Обязательно", - ответил Турлыхан.
На вопрос о том, уйдет ли он в отставку, депутат ответил, что "время покажет".
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