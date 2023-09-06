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"Сами разберутся" - депутат Турлыханов о поведении сыновей, которых обвиняют в избиении женщин

Сегодня, 12:38
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: sports.kz

Депутат Мажилиса Парламента и известный борец Даулет Турлыханов прокомментировал поведение своих сыновей, которых обвиняют в избиении женщин, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором девушка обвиняет сына депутата Акежана в рукоприкладстве. Также ранее сообщалось о том, что старший сын Турлыханова Нурасыл Болат напал на алматинских юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова.

В куларах Мажилиса журналисты попытались взять комментарий у депутата. Но он отвечал на вопросы неохотно и убегал от представителей СМИ.

"Взрослые люди, сами разберутся", - заявил Турлыханов.

Депутат отметил, что сам только услышал о поступке второго сына.

"Я от вас услышал эту новость, мне это неприятно. Я не знал", - сказал он.

"Будете ли проводить беседу с сыновьями?", - спросили журналисты. "Обязательно", - ответил Турлыхан.

На вопрос о том, уйдет ли он в отставку, депутат ответил, что "время покажет".

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