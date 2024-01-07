Самая красивая девушка Намибии решила баллотироваться в президенты

23-летняя обладательница титула "Мисс Намибия" 2022 года Кассиа Шарпли заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в в этой стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету The Namibian.

Издание напоминает, что в Намибии кандидат на пост главы государства не может быть моложе 35 лет. Шарпли 23 года. Очередные президентские выборы должны состояться в ноябре 2024 года.

Девушка рассказала, что она начала свою президентскую кампанию уже сейчас, баллотироваться в качестве независимого кандидата она сможет только через 10 лет, когда ей исполнится 35.

Издание отмечает, что на следующих президентских выборах в 2036 году, девушке будет 36 лет.

"Я буду энергично продвигаться к президентству, одновременно выявляя различные проблемы, которые не решаются годами”, — сказала она, добавив, что полностью осведомлена о требованиях конституции.

Шарпли уже попросила поклонников подписаться на ее аккаунты в соцсетях, чтобы следить за ходом ее политической карьеры. Девушка заявила о желании стать кандидатом в президенты "на основе равноправия и справедливости". Ее отец - авторитетный член правящей партии СВАПО Марсон Шарпли - считает, что его дочь получила хорошее образование и разбирается в политике.