  • 18 Октября, 21:43
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Салют, концерты и субботник: как отметят День Республики в Алматы

Сегодня, 20:44
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baigenews.kz Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: baigenews.kz

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Республики, стартуют в Алматы 20 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В 11:00 на сцене Государственного театра кукол откроется Международный фестиваль театров кукол ALMATY PUPPET FESTIVAL. Юным зрителям будут представлены постановки творческих коллективов из регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья – Узбекистана, Польши, Болгарии, Грузии, Турции.

21 октября в 10:00 во всех районах города состоится субботник "Жаңа Қазақстан. Таза табиғат".

23 октября в 15:00 в театре традиционного искусства "Алатау" пройдет патриотический праздничный концерт "Байтақ елім, Қазақстан" с участием исполнителей народного жанра. В это же время в Филармонии имени Жамбыла состоится концерт с участием творческих коллективов этнокультурных объединений.

24 октября в 10:00 в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая пройдет церемония награждения государственными наградами.

Основной праздничный концерт в честь Дня Республики начнётся в 15:00 во Дворце Республики с участием звёзд казахстанской эстрады. В 17:00 в консерватории имени Курмангазы будет организован торжественный концерт "Жасай бер, Қазақ елі" с участием ведущих коллективов и солистов консерватории.

В День Республики, 25 октября в 11:30 на ВСК "Медеу" состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана. В мероприятии примет участие молодёжь города, общественные деятели, депутаты маслихата Алматы и представители Ассамблеи народа Казахстана.

В этот же день в 11:00 в городской юношеской библиотеке имени Жамбыла состоится квиз на тему: "Ел өркенін өсірген азаттық" и выставка "Декларация - первый шаг к утверждению независимости".

В 14:00 в парке Кок-тобе организуют концерт "Жасай бер мәңгі - Қазақстаным" с участием творческих коллективов "Алматы әуендері".

В Казахском государственном цирке в 16:00 пройдёт бенефис клоуна и фокусника Карима Мутурганова, приуроченный ко Дню Республики и 70-летию артиста цирка. Для гостей будет представлена шоу-программа с участием акробатов, воздушных гимнастов, жонглёров, эквилибристов, иллюзионистов и клоунов.

25 октября в 20:00 на площади Астана будет дан праздничный салют.

В рамках празднования Дня Республики также состоятся выставки рисунков и фотографий, круглые столы, сельскохозяйственные ярмарки, флешмобы, спортивные фестивали, турниры, церемонии награждения, интеллектуальные игры и акции. 

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